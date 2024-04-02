Игрок «Ростова» Роналдо: «Карпин - кумир в России»

Бразильский легионер «Ростова» Роналдо высказался о главном тренере команды Валерии Карпине.
«Это человек, который выиграл все, что возможно. Это кумир в России. Он очень скромный человек, который очень хорошо ко мне относится», - передает слова футболиста Metaratings.ru.
Напомним, что Роналдо пополнил ряды ростовского коллектива минувшей зимой. Бразилец принял участие в трех поединках Российской премьер-лиги, отметившись голевой передачей.
В последнем матче «Ростов» на выезде разгромил московское «Динамо» со счетом 4:1. После 21 поединка команда Валерия Карпина с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице.
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