Титов: «Промес - полкоманды для «Спартака»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том, насколько важен для «красно-белых» нидерландский нападающий Квинси Промес.

«Промес - полкоманды для «Спартака». Таких футболистов, как Промес, можно по пальцам пересчитать. К сожалению, такая ситуация, что мы, скорее всего, потеряли его для «Спартака», - передает слова Титова «РИА Новости Спорт».

Напомним, что Промес был задержан в аэропорту Дубая и не смог вернуться с командой в Россию. Игрок находится под арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды, где его приговорили к 7,5 годам лишения свободы.