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Кулаков ответил на вопрос о завершении карьеры

02 Апреля 2024 • 10:10 Комментировать

Игрок екатеринбургского «Урала» Денис Кулаков в беседе с журналистами ответил на вопрос о возможном завершении профессиональной карьеры.

«У меня все мысли о том, чтобы мы обезопасили себя, заняв место как можно дальше от зоны стыковых матчей. Не было ли мыслей о том, чтобы завершить футбольную карьеру? Нет», - передает слова Кулакова «Чемпионат».

Срок действующего контракта между 37-летним футболистом и «Уралом» рассчитан до лета 2024 года.

После 21 проведенного матча екатеринбургский коллектив набрал 20 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Денис Кулаков
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