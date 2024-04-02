Кулаков ответил на вопрос о завершении карьеры

Игрок екатеринбургского «Урала» Денис Кулаков в беседе с журналистами ответил на вопрос о возможном завершении профессиональной карьеры.
«У меня все мысли о том, чтобы мы обезопасили себя, заняв место как можно дальше от зоны стыковых матчей. Не было ли мыслей о том, чтобы завершить футбольную карьеру? Нет», - передает слова Кулакова «Чемпионат».
Срок действующего контракта между 37-летним футболистом и «Уралом» рассчитан до лета 2024 года.
После 21 проведенного матча екатеринбургский коллектив набрал 20 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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