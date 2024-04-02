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Спивак не думает, что матч с «Краснодаром» будет для «Зенита» самым сложным в сезоне

02 Апреля 2024 • 10:00 Комментировать
Пари НН
...
Краснодар
06.04 16:30

Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Спивак поделился ожиданиями от матча против «Краснодара». Чемпион России 2007 года не согласился с тем, что поединок против «быков» будет самым сложным для «сине-бело-голубых» в нынешнем сезоне.

«Ну почему «самый сложный»? Обычный. Позавчера вот была хорошая игра «Локомотив» - «Краснодар», такого же уровня ждем и очной встречи лидеров», – приводит слова Спивака Bobsoccer.

Напомним, «Зенит» сейчас лидирует в Российской премьер-лиге с минимальным преимуществом в одно очко от «Краснодара». Через две недели команды встретятся друг с другом на стадионе «быков».

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