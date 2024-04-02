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Радимов: «Спартак» создал всего три момента в матче с «Уралом»

02 Апреля 2024 • 09:56 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
07.04 19:30

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре «Спартака» в матче 22-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

По мнению Радимова, в прошедшей игре «красно-белым» удалось создать лишь три опасных момента у ворот соперника.

«Это всё, на что способен «Спартак»? Мне кажется, для команды такого уровня, с такими исполнителями этого мало. Для борьбы даже за тройку этого недостаточно», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После 21 тура РПЛ «Спартак» расположился на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 32 очка. Свой следующий матч «красно-белые» проведут уже завтра, 3 апреля, когда встретятся с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владислав Радимов

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