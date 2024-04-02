Агент не исключил возвращения Виллаша-Боаша в Россию

Агент Карлуш Гонсалвеш, который представляет интересы бывшего главного тренера петербургского «Зенита» Андре Виллаша-Боаша, ответил на вопрос о возможном возвращении специалиста в Российскую премьер-лигу.
«Андре в России? Почему бы и нет, но сейчас у него другие планы. Он баллотируется на пост президента «Порту». Пока тренерскую работу он не планирует возобновлять», - приводит слова агента «РБ Спорт».
Напомним, что под руководством Виллаша-Боаша «сине-бело-голубые» становились чемпионами России, а также выигрывали Кубок и Суперкубок страны. Последним местом работы португальского наставника был «Марсель».
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