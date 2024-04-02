Спивак: «Не будет никакой нервотрепки, чемпионом России станет «Зенит»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Спивак уверен в том, что команда Сергея Семака возьмёт чемпионский титул РПЛ без особого сопротивления. После 21 тура «сине-бело-голубые» лидируют в чемпионате с отрывом в одно очко от «Краснодара».

«Не будет никакой нервотрепки, чемпионом России станет «Зенит». Команда сильнее своих конкурентов по подбору исполнителей, классу, стилю игры», – приводит слова Спивака Bobsoccer.

Александр в последнем сезоне в своей карьере сумел взять с «Зенитом» чемпионский титул Российской премьер-лиги. Это случилось в 2007 году, когда команду возглавлял Дик Адвокат.