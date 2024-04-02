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Радимов: «Хорошо, что у ЦСКА есть Акинфеев, а то они проиграли бы «Сочи»

02 Апреля 2024 • 09:44 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
07.04 14:00

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о матче 22-го тура РПЛ, в котором ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» (2:2).

Напомним, по ходу встречи «армейцы» вели со счётом 2:0, однако не смогли удержать своё преимущество. Радимов отметил, что подобное с ЦСКА происходит уже не в первый раз.

«Сочи» действительно молодцы, не сдались до конца. А вот «армейцы» тут могут пенять только на себя — сколько уже раз такое было? И хорошо, что у ЦСКА есть Акинфеев, а то этот матч в Сочи они точно бы проиграли», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

На сегодняшний день ЦСКА, набравший 33 очка в 21 проведённом матче, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» же идёт 16-м, отставая от зоны стыковых матчей на шесть баллов.  

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Евро-Футбол.Ру,
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