Корнеев назвал игрока, которого не хватает «Спартаку»

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался о том, что московский «Спартак» потерял нидерландского форварда Квинси Промеса. Игрока арестовали в ОАЭ и могут экстрадировать на родину, где ему грозит тюремный срок.

«Промес был тем игроком, который вскрывал игру. Вроде потеря оного игрока… Неужели это так серьезно? На самом деле это сказывается. Нет последнего грамотного касания, паса или исполнения», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

В последнем матче «Спартак» расписал ничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 0:0. После 21 матча подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.