Карпин назвал испанский топ-клуб, в котором может заиграть Глебов

Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о потенциальном переезде полузащитника команды Данила Глебова в европейский чемпионат.
«Готов ли он к Европе? Готов. Опять же, если Испанию брать, то в какой команде? В «Реале»? На данный момент нет. В «Бетисе» или «Валенсии»? Наверное, да. В «Атлетико», наверное, тоже да», - передает слова специалиста ютуб-канал «Коммент.Шоу».
Трансферная стоимость 24-летнего полузащитника оценивается в восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне Глебов поучаствовал в 28 поединках «Ростова», забил два мяча и сделал один ассист.
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