Карпин назвал испанский топ-клуб, в котором может заиграть Глебов

«Готов ли он к Европе? Готов. Опять же, если Испанию брать, то в какой команде? В «Реале»? На данный момент нет. В «Бетисе» или «Валенсии»? Наверное, да. В «Атлетико», наверное, тоже да», - передает слова специалиста ютуб-канал «Коммент.Шоу».