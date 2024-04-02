Агент Масоэро: «Если появится вариант в России, мы обязательно его рассмотрим»

Рикардо Алонсо, агент бывшего защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро, допустил возможное возвращение аргентинского футболиста в Россию.

Отметим, что в настоящий момент Масоэро выступает за румынский «Клуж».

«Мы следим за РПЛ. Но пока у Лукаса контракт с «Клужом». Если появится вариант в России, мы обязательно его рассмотрим», — приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

Напомним, Масоэро выступал за «Пари НН» с 2021 по 2023 год. За это время защитник успел провести 58 матчей и отметиться в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в 900 тысяч евро.