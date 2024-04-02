Орлов оценил крупную победу «Ростова» над «Динамо»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о недавней победе «Ростова» над московским «Динамо» в рамках 22-го тура чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина победили со счетом 4:1.

«Ростовчане – молодцы. Просто перебегали «Динамо»! Команда Карпина заслуживает самых лестных слов. Обойма короткая. Но дончанам и такого количества игроков хватает для побед», - приводит слова Геннадия «Спорт-Экспресс».

После этой встречи «Ростов» с 30 баллами занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Что касается «Динамо», то столичный коллектив с 38 очками находится на третьей позиции.