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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов оценил крупную победу «Ростова» над «Динамо»

02 Апреля 2024 • 09:24 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о недавней победе «Ростова» над московским «Динамо» в рамках 22-го тура чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина победили со счетом 4:1.

«Ростовчане – молодцы. Просто перебегали «Динамо»! Команда Карпина заслуживает самых лестных слов. Обойма короткая. Но дончанам и такого количества игроков хватает для побед», - приводит слова Геннадия «Спорт-Экспресс».

После этой встречи «Ростов» с 30 баллами занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Что касается «Динамо», то столичный коллектив с 38 очками находится на третьей позиции.

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