Радимов: «С Мусаевым «Краснодар» ближе к золотым медалям, чем с Ивичем»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о перспективах «Краснодара» под руководством нового главного тренера Мурада Мусаева.

Напомним, Мусаев возглавил «быков» в марте, сменив на этом посту Владимира Ивича. В своём первом матче под руководством нового тренера «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

«С Мусаевым команда остаётся в чемпионской гонке, во всяком случае, сейчас команда ближе к золотым медалям, чем с Ивичем. Там была осторожная игра, с которой не было шансов на чемпионство. А с Мусаевым более авантюрная», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После 21 тура РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко. До конца турнира командам осталось провести по девять матчей.