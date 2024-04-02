Быстров: «Я дотащил Карпина до тренера сборной»

Экс-игрок московского «Спартака» Владимир Быстров высказался о работе главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Для меня Карпин - сильнейший тренер в РПЛ. Я его вытащил на тренерскую деятельность. До тренера сборной дотащил его», - поведал Владимир в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, что трудовое соглашение Карпина со сборной России истекает в конце июля. В последнем матче под его руководством национальная команда одержала разгромную победу над Сербией со счетом 4:0.

В настоящий момент «Ростов» с 30 баллами занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.