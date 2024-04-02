Быстров - об Абаскале: «Любой российский тренер давным-давно был бы послан на три буквы»

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров поделился мнением о работе главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Только профнепригодные руководители могут оставлять тренера в такой ситуации. Любой российский тренер давным-давно был бы послан на три буквы, несмотря на компенсацию и тому подобное», - передает слова Владимира «Спорт-Экспресс».
Напомним, что испанский специалист занимает пост главного тренера «красно-белых» с лета 2022 года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги «народная команда» с 32 баллами занимает шестое место в турнирной таблице.
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