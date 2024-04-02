Игрок «Локомотива»: «Наш клуб заслуживает того, чтобы бороться за самые высокие места»

Хавбек столичного «Локомотива» Артём Карпукас высказался о шансах своей команды побороться за призовые места в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Наш клуб заслуживает того, чтобы всегда бороться за самые высокие места, но не всегда это получается. Может быть, пока не нашли свою игру, все победы будут впереди», - сказал Карпукас в программе «Футбол России».
Напомним, что в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги «железнодорожники» на своем домашнем стадионе принимали «Краснодар». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. После этой встречи «Локомотив» набрал 33 балла и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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