Аршавин: Тюкавину в «Зенит» уже поздно, но он бы усилил

Константину Тюкавину уже поздно переходить из «Динамо» в «Зенит». Такое мнение высказал экс-игрок петербургского клуба Андрей Аршавин.

При этом Аршавин отметил, что Константин смог бы усилить «сине-бело-голубых».

- Тюкавину в «Зенит» уже поздно, но он бы усилил. Почему поздно? Его «Динамо» подписало на 100 лет, - сказал бывший капитан сборной России в интервью «РБ Спорт».

Напомним, Тюкавин воспитывался в «Динамо». Соглашение игрока с клубом действует до 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В этом сезоне форвард забил 10 голов и сделал восемь передач на партнёров. Для этого ему понадобилось 27 матчей во всех турнирах.

21-летний Тюкавин в общей сумме выходил на поле в футболке «Динамо» 118 раз, забил 33 гола и сделал 24 ассиста на своих партнёров.