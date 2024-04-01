Николсон вернётся в «Спартак» в случае вылета «Клермона» из Лиги 1

Телеграм-канал «Ино-Карп» со ссылкой на SpaceCF63 сообщает, что в случае очень вероятного вылета «Клермона» из Лиги 1 Шамар Николсон будет возвращён в московский «Спартак». Напомним, что ямайский форвард проводит текущий сезон в стане аутсайдера первенства Франции.

Так, в случае понижения в классе французский клуб планирует полностью перекомплектовать свой состав. Он расстанется со всеми «арендниками» и семью игроками, у которых закончатся контракты.

Арендное соглашение «Спартака» и «Клермона» по 27-летнему нападающему из Ямайки рассчитано до конца текущего сезона. В рамках него Николсон оформил всего четыре гола и три ассиста в 24 матчах в Лиге 1 и Кубке Франции. Его клуб идёт на последнем, 18 месте таблицы.

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