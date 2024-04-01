Гранат высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Экс-защитник «Спартака» и национальной сборной России Владимир Гранат дал свой комментарий о борьбе за чемпионство в чемпионате России.

Гранат хочет, чтобы борьба за золотые медали шла до самого конца.

- Надеюсь, еще подтянется ЦСКА. Нужно, чтобы они не теряли очки, и тогда нас ждет интересная концовка РПЛ, - цитирует Граната «РБ Спорт».

В турнирной таблице РПЛ сейчас лидирует «Зенит», команда Сергея Семака набрала 41 очко. Следом идут «Краснодар» (40) и «Динамо» (38). ЦСКА идёт на четвёртой строчке, коллектив Федотова заработал 33 очка.

Отметим, что в предыдущих пяти сезонах чемпионом становился петербургский «Зенит» (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23) – все под руководством тренера Сергея Семака.