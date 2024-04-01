В «Оренбурге» рассказали, от чего зависит будущее Прохина

В уральском клубе РПЛ, «Оренбурге» рассказали, от чего зависит будущее защитника команды Данилы Прохина. Напомним, что этот игрок линии обороны проводит в «Оренбурге» вторую часть текущего сезона.

«Его будущее зависит от того, где мы окажемся по итогам сезона. Если будем РПЛ и у нас будут деньги - вступим с «Ростовом» в переговоры по его выкупу», - говорит Metaratings спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

На данный момент «Оренбург» - один из кандидатов на вылет из Премьер-лиги, у команды 14 место и 20 набранных за 21 тур баллов.

Прохин сыграл в этом сезоне в 18 матчах, не отличившись голами и ассистами. Футболисту обороны 22 года.