Быстров назвал тренера «Спартака» Абаскаля клоуном

Владимир Быстров, ранее выступавший за московский «Спартак», дал свой комментарий о наставнике «красно-белых» Гильермо Абаскале.

По мнению Быстрова, клуб совершил ошибку, когда продлил контракт с испанским специалистом.

- Абаскаль просто не может держать удар. Если он обращает внимание на чьи-то высказывания, то это фиговый (в оригинале Быстров использовал другое слово) тренер. Как только он продлил контракт со «Спартаком», начал быть недовольным, в команде бардак у него происходит. Руководство не имеет права приглашать такого клоуна в команду, он не тренер, - сказал бывший футболист «Спартака» на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, Абаскаль является наставником московской команды с 10 июня 2022 года. До этого он работал в швейцарском «Базеле». В феврале следующего года «Спартак» объявил, что с испанцем подписан новый контракт, который действует до 2025 года.

В текущем сезоне «красно-белые» занимают шестое место в РПЛ. Также клуб дошёл до полуфинала Кубка России, где московский коллектив ожидает двухматчевое противостояние с «Зенитом».

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