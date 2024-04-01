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Вахания: «В какой сборной хотел бы играть? Хочу сначала в «Ростове» хорошо играть»

01 Апреля 2024 • 21:49 Комментировать

Илья Вахания, игрок линии обороны «Ростова» признался, что до сих пор не определился с тем, за какую сборную хотел бы играть, если такой шанс ему представится. Дело в том, что Вахания, что очевидно по звучанию его фамилии, имеет грузинские корни – по линии отца.

«В какой сборной хотел бы выступать? Я хочу сначала в «Ростове» хорошо играть, а потом уже подумаю. Пока нет определённости», - приводит слова Вахании Metaratings.

В этом сезоне Илья провёл уже 23 матча за дончан во всех турнирах, в них ему удалось отличиться двумя забитыми голами и двумя голевыми передачами. Футболист является воспитанником питерского «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Илья Вахания
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