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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров: Верните Зарему в «Спартак», пожалуйста!

01 Апреля 2024 • 21:46 Комментировать

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Владимир Быстров подверг критике руководство московского клуба.

- Руководство «Спартака» обосралось во всех моментах. Верните Зарему, пожалуйста! Все ждали, что сейчас в клубе всё изменится... - заявил Быстров на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, на протяжении 18 лет «Спартаком» руководил Леонид Федун. В 2022 году он покинул свой пост, а полный пакет акций «Спартака» приобрёл «Лукойл».

Сейчас «красно-белые» занимают пятое место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. 3 апреля подопечные испанского тренера Гильермо Абаскаля сыграют против питерцев в полуфинальном матче Кубка России.


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