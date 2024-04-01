Названа лучшая команда РПЛ по голам после высоких отборов

«Ростов», пока что абсолютно лучший клуб весны по набранным очкам стал лучшим клубом текущего сезона Российской премьер-лиги по голам, оформленным в результате высоких отборов – отборов мяча в 40 и меньше метрах от чужих ворот.

Как сообщает Opta Sports, дончане забили в этом сезоне уже шесть таких голов. Второе место делят самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо» - у клубов по четыре подобных гола. Замыкает тройку столичный «Локомотив» - три гола.

Напомним, что «Ростов» не теряет очки весной в рамках Премьер-лиги. Сначала дончане обыграли дома «Крылья Советов» (2:0) и «Краснодар» (2:1), а после учинили разгром «Динамо» в гостях (4:1).