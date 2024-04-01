В текущем розыгрыше чемпионата России клубы будут до последнего бороться за золотые медали. Такое мнение высказал экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин.

- В нынешнем сезоне никто заранее не выиграет чемпионат. Думаю, борьба будет до последнего, - цитирует Сёмина «Чемпионат».

В текущем сезоне долгое время лидировал в таблице «Краснодар», однако после зимней паузы «быки» неудачно провели первые два тура и опустились на вторую строчку. Сейчас лидирует петербургский «Зенит», у которого 41 очко. В тройку также входит московское «Динамо» с 38 баллами.