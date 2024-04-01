Чернов заявил, что и «Спартак», и «Краснодар» участвуют в чемпионской гонке

Футболист «красно-белых» Никита Чернов заявил, что его команда ведёт борьбу за золотые медали в текущем розыгрыше РПЛ.

- Не знаю, кто сейчас ближе к чемпионству в РПЛ. Наверное, те команды, которые на данный момент находятся на первом и втором месте. Но и у других есть шансы. Считаю ли я, что «Краснодар» все еще в чемпионской гонке? Думаю, да, как и мы, - передаёт слова защитника московской команды «РБ Спорт».

«Спартак» в текущем сезоне набрал в чемпионате России 32 очка и занимает шестое место в таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет девять очков. «Краснодар», который начал весенний отрезок РПЛ, лидируя в таблице, сейчас располагается на второй строчке с 40 баллами.

Впереди «Спартак» ждёт матч с «Зенитом» в рамках 1/2 финала Кубка страны, игра пройдёт 3 апреля в Москве. После этого подопечные Гильермо Абаскаля сыграют в чемпионате России против «Динамо», встреча состоится 7 апреля.

28-летний Чернов провёл восемь игр в нынешнем сезоне РПЛ и отметился одной голевой передачей.