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Дркушич: «В первых трёх турах весны мы показали хороший футбол»

01 Апреля 2024 • 20:25 Комментировать

Один из лидеров «Сочи» Ваня Дркушич полагает, что его команда в первых трёх турах весны в Российской премьер-лиге показала достойную игру.

«В первых трёх играх после возобновления чемпионата мы показали хороший футбол. C «Балтикой» мы могли забивать два-три раза, не получилось. Девять игр впереди, чтобы спасти клуб, надо набирать очки», - делится Ваня с телеканалом «Матч Премьер».

Напомним, что в 19 туре сочинцы на выезде сыграли по нулям с «Балтикой». В 20 туре южанам удалось отобрать очки у «Локомотива» в Черкизове (2:2), а в 22 туре в минувшие выходные – у московского ЦСКА дома (2:2).

Тем не менее, ничейные результаты не изменили положение сочинцев. Команда как была последней, так и продолжает идти на 16 месте. На данный момент у команды 14 очков, отставание от зоны стыков – шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Ваня Дркушич
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