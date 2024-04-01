Легионер «Спартака» сравнил РПЛ с Ла Лигой

По мнению форварда «Спартака» Тео Бонгонды, чемпионат России можно сравнить с испанской Ла Лигой.

При этом Бонгонда отметил, что в РПЛ футбол строится на контратаках и физической готовности футболистов.

- Конечно, российский чемпионат не одного уровня с испанской лигой. В России нужно иметь хорошую физическую форму, футбол здесь строится на контратаках. Но могу сказать, что РПЛ похожа на Ла Лигу, - цитирует игрока «Спартака» «РБ Спорт».

Бонгонда стал игроком «Спартака» летом прошлого года, перейдя из «Кадиса» за семь миллионов евро. Также три миллиона предусмотрены испанскому клубу в виде бонусов. Соглашение игрока с «красно-белыми» будет действовать до 2026 года.

На счету Бонгонды в текущем сезоне 17 матчей за московский клуб, в которых он четыре раз смог поразить ворота соперников.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт 3 апреля в Москве, соперником московской команды станет петербургский «Зенит». Игра пройдёт в рамках 1/2 финала Кубка России.