«Мой учитель по русскому мату»: Мохебби назвал самого матерящегося игрока «Ростова»

В 22 туре РПЛ «Ростов» на выезде уничтожил московское «Динамо» - 4:1. Дублем в составе дончан отметился иранский легионер Мохаммад Мохебби.

Мохебби в России не так давно. Футболист рассказал, кто из его товарищей по команде чаще всех допускает использование нецензурной брани. Как оказалось, это капитан и лидер команды.

«Глебов. Даня — мой учитель по русскому мату. Теперь я знаю весь русский мат», - говорит Мохебби порталу Sport24.

Напомним, что у Мохебби в рамках 26 матчей сезона за дончан уже шесть голов и пять ассистов.

Ранее Мохаммад рассказал, что перед каждой игрой, а также после обязательно звонит своей маме.