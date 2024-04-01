Газзаев: «Крылья Советов» оказали достойное сопротивление лидеру чемпионата

Заслуженный тренер России, экс-наставник столичного ЦСКА Валерий Газзаев высказался о матче 22-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

Игра, которая состоялась 30 марта в Самаре, завершилась ничьей со счётом 1:1.

– Конечно, «Зенит» имел преимущество. Но в целом мне очень понравилась игра «Крыльев Советов». Команда оказала достойное сопротивление лидеру чемпионата, выглядела достойно, - сказал Газзаев в интервью «Московскому комсомольцу».

Клуб из Санкт-Петербурге занимает первое место в таблице РПЛ, набрав 41 очко. У «Крыльев Советов» 30 баллов в копилке, самарцы расположились на восьмой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака на своём поле примет «Балтику», встреча пройдёт 7 апреля. «Крыльям Советов» предстоит выезд в Екатеринбург, где 6 апреля состоится игра против местного «Урала».