Кержаков ответил на вопрос о работе в России

Молодой тренер Александр Кержаков в настоящий момент не имеет клубной прописки. По словам специалиста, он тщательно подходит к вопросу поиска нового места работы. Кержаков выразил надежду на то, что в скором времени он примет новую команду.

Также 41-летний Кержаков ответил на вопрос, допускает ли он возвращение в российский футбол.

«Конечно», - сказал Кержаков в ходе интервью для «Чемпионата».

Отметим, что в России на клубном уровне Александр Кержаков ранее тренировал «Томь» и «Пари НН». Последним же клубом Кержакова на текущий момент является сербский «Спартак» из Суботицы.