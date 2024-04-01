Черданцев: «В РПЛ сейчас нет команды, которая на голову сильнее всех»

Георгий Черданцев, футбольный комментатор высказался об уровне Российской премьер-лиги в текущем сезоне. По его мнению, все команды более-менее похожи, так как нет клуба, который мог бы гарантированно обыграть соперника дома.

«Сейчас нет той команды, которая на голову сильнее всех. Ещё девять матчей, борьба за чемпионство впереди. Но команды, которая гарантированно сможет набрать три очка, даже дома – нет», - говорит Георгий «Матч ТВ».

С одной стороны, добавляет он, это плохо, так как не на кого ориентироваться всем в чемпионате. С другой – это хорошо, так как такие обстоятельства добавляют больше интриги.

После 22 тура таблицу по-прежнему возглавляет «Зенит» (41 очко), второй – «Краснодар» (40 очков). Замыкает тройку с 38 баллами московское «Динамо».