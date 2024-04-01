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Камоцци считает, что Джикия после «Спартака» сможет найти другую команду в России

01 Апреля 2024 • 18:32 Комментировать

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци дал свой комментарий о будущем защитника Георгии Джикии в московской команде. По его словам, футболист сможет найти себе новый клуб.

- Если Джикия все-таки уйдет из «Спартака», он точно сможет найти команду в России. Такой защитник не останется без клуба, - передаёт слова Камоцци «РБ Спорт».

Говоря о возможном отъезде в европейские клубы, Камоцци заявил, что Джикия заиграл бы в турецком и французском чемпионатах.

Напомним, соглашение 30-летнего футболиста, на счету которого 45 матчей за сборную России, с «красно-белыми» действует до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что стороны не будут продлевать соглашение и Джикия покинет «Спартак».

Джикия, выступающий за «Спартак» с 2017 года, в этом сезоне провёл 10 матчей за «Спартак». Трансферная стоимость защитника оценивается в 5 миллионов евро.


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Спартак Москва Георгий Джикия Франко Камоцци ещё теги
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