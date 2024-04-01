Колыванов – о Кириченко: «У меня футбол повеселее, он всё-таки с Бердыевым работал»

Бывший главный тренер ивановского «Текстильщика» из Второй лиги А, Игорь Колыванов отреагировал на свежее назначение Дмитрия Кириченко на пост главного тренера клуба.

«Думаю, он проникнется командой, которую ему я оставил, и сделает так, чтобы ребята поняли все его идеи. Полагаю, при нём клуб будет играть в другой футбол. Он всё‑таки с Бердыевым работал, а у меня футбол повеселее», - приводит слова Колыванова «Матч Премьер».

Напомним, что о назначении Кириченко на пост ивановцы объявили посредством соцсетей в понедельник, 1 апреля. На данный момент в рамках недавно стартовавшего розыгрыша в «серебре» «Текстильщик» идёт на четвёртом месте таблицы с шестью баллами.