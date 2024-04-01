Инсайды последних дней подтвердились на практике – Дмитрий Кириченко, знаменитый в прошлом российский бомбардир официально возглавил клуб Второй лиги – ивановский «Текстильщик». Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Будучи игроком Кириченко успел стать одним из лучших форвардов России своего поколения. После окончания карьеры игрока Дмитрий получил немало тренерской практики на должностях в «Ростове», «Уфе», «Кайрате», иранском «Тракторе» и «Сочи».

Ивановцам прошлой осенью удалось не вылететь из группы «серебро» Второй лиги А. В начавшемся этой весной новом розыгрыше «серебра» «Текстильщик» пока идёт на четвёртом месте с шестью баллами, клуб не проиграл ни одну игру. Ранее до Кириченко клуб тренировал Игорь Колыванов.