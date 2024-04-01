Ещенко получил тренерскую должность в «Кубани»

Андрей Ещенко, бывший защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу получил тренерскую должность в структуре клуба Мелбет-Первой лиги – краснодарской «Кубани». Об этом сам Ещенко сообщил федеральному телеканалу.

«Заявили ребят, выпускников академии на город для практики во взрослом футболе. Между выпускниками и профессиональными клубами пропасть, создали команду для более лёгкой адаптации ребят к взрослому футболу», - говорит Ещенко для телеканала «Матч ТВ».

Ранее Ещенко с лета 2023 года уже занял должность в клубе, он стал руководителем программы развития молодежного футбола «Кубани».

«Это совмещенная должность. На сколько? Поживём – увидим», - добавил Ещенко.