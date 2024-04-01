Защитник назвал скромную цель «Ростова»

Защитник Евгений Чернов назвал цель «Ростова» на оставшиеся девять матчей чемпионата России. На текущий момент команда занимает девятое место в таблице.

«Нам нужно быстрее обезопасить себя от стыковых матчей, а дальше мы будем смотреть, на что можем претендовать в таблице. Сейчас для нас каждая игра важна для набора очков, а в турнирную таблицу не смотрим», - цитирует Чернова «Спорт-Экспресс».

В продолжении комментария Чернов отметил, что «Ростов» плохо начал сезон, поэтому футболист сейчас не говорит о борьбе за высокие места в Премьер-лиге.

В марте «Ростов» выиграл все три матча чемпионата России. Как следствие, команда Валерия Карпина сейчас всего лишь на три зачётных балла отстаёт от ЦСКА, идущего четвёртым.