Газзаев – о 22 туре РПЛ: «Качественного футбола мы не увидели»

Валерий Газзаев, бывший тренер московского ЦСКА дал краткую оценку играм 22 тура РПЛ, что прошли на отрезке с минувшей пятницы по минувшее воскресенье.

«Была пауза, многие футболисты были в сборных и качественного футбола мы не увидели. Игры лидеров закончились ничьими, маловато было качества, что связано с началом второй части весеннего этапа чемпионата. Но думаю, следующие игры будут лучше», - рассуждает Газзаев для «Московского комсомольца».

Напомним, что по итогу тура питерский «Зенит» сохранил своё первое место, 41 балл у команды. 40 баллов у «Краснодара» со второго места, «Динамо» осталось на третьей строчке с 38 баллами.

Ранее Борис Игнатьев предположил, почему лидеры РПЛ в минувшем туре потеряли очки.