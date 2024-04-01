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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин высказался о первой игре «Краснодара» под руководством Мусаева эксклюзив

01 Апреля 2024 • 17:35 Комментировать

Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о борьбе лидеров РПЛ за призовые места.

- В прошедшем туре ни одна из шести лидирующих команд не смогла добиться победы. Это сенсация для вас?

- Да. Лидеры должны были более ответственно отнестись к своим играм, все-таки они борются за чемпионство и призовые места. В этой ситуации нужно показывать результат. Понятно, что на лидеров все соперники настраиваются и хотят отнять очки. Может, это и привело к такому количеству ничьих. Если выделять самый неожиданный результат, пожалуй, назову ничью «Зенита» с «Крыльями Советов».

- «Как вам «Краснодар» Мусаева?

- То, как команда интенсивно провела игру, как ребята шли в борьбу, как выкладывались, говорит о том, что настрой очень хороший. Но и «Локомотив» показал, что хочет замахнуться на призовые места.

- Ничья закономерна или «Краснодар» был ближе к победе?

- «Локомотив» тоже мог выиграть, если вспомнить выход один на один. И у «быков» были моменты. При удачном стечении обстоятельств кто-то из соперников мог выиграть, но этого не произошло. В целом, я думаю, ничья – справедливый результат. Мне кажется, обе команды должны быть довольны этим. Матч получился зрелищный, с хорошей борьбой, движением и моментами.

- В таблице «Динамо» и «Краснодар» снова поменялись местами. Кому отдаете предпочтение в борьбе лидеров?

- Хотелось бы интриги, но я думаю, первое место займет «Зенит». А за второе будут бороться несколько команд. Впереди еще девять матчей, и шансы на серебро будут у многих клубов.

- «Зенит» теряет очки. Неужели не верите, что кто-то сможет его обогнать?

- У питерцев наилучшие шансы занять первое место. Понятно, что футбол непредсказуем и нам хотелось бы интриги до конца чемпионата, но фаворит в борьбе за золото «Зенит». Я был бы рад, чтобы у нас было так же, как в чемпионате Англии или Германии в прошлом сезоне. Там все решалось в последние десять минут.

- «Спартак» не смог дома обыграть «Урал». Как восприняли этот результат?

- «Спартак» штормит. Клуб не может определиться с тренером, Промесом, другими футболистами. Ему тяжело. Все эти нюансы влияют на футбол.

- У ЦСКА случилась очередная ничья в матче с «Сочи». «Армейцев» так расслабил счет 2:0 или есть другие проблемы?

- «Армейцы» просто расслабились. Хотя «Сочи» сейчас пытается выбраться из подвала турнирной таблицы. Поэтому клуб играет на максимуме и хочет набирать очки. ЦСКА, конечно, упустил победу, а ему сейчас это необходимо, если он хочет бороться за призовые места.

- «Сочи» сможет выбраться из непростой ситуации и попасть хотя бы в стыковые матчи?

- Для этого есть все возможности. По составу команду неплохая, плюс взяли новых ребят. Посмотрим, как у них получится. Самое важное, как команда чувствует себя психологически, и с каким настроем выходит на матчи.

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Елена Григорьевская

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