Футбольный эксперт Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матчах клубов первой шестёрки РПЛ, которые в прошедшем туре не добыли ни одной победы.

- В прошедшем туре ни одна из шести команд, занимающих верхние строчки таблицы, не смогла добиться победы. Это сенсация для вас?

- Это неожиданность. Самое простое объяснение – после сборных у некоторых клубов есть проблемы. Прежде всего у тех, у кого много сборников.

- Какой результат из матчей первой шестерки больше удивил?

- Крупное поражение «Динамо». Там тоже много сборников, которые уезжали в эту паузу. Плюс у «Динамо» есть вопрос психологии. Команда ведет борьбу за первое место, и было реально забраться на эту строчку уже после прошедшего тура. Но «бело-голубые» давно не участвовали в чемпионской гонке, может быть, осечка и связана с этим. Работу с психологией футболистов проводить можно, наверняка она ведется. Но тут нужен опыт такой борьбы. У «Зенита» он есть, а у «Динамо» нет. Как и у «Краснодара». В этом плане у питерцев преимущество, потому что присутствует уверенность.

- Как вам «Краснодар» Мусаева?

- Пока не видно особых изменений в игре. Наверное, было бы странно, если бы были какие-то кардинальные изменения, ведь времени после назначения прошло мало. Да и не факт, что они вообще сейчас нужны. Команда там выстроена, настроена на борьбу за первое место. Логично ничего не ломать.

- Тогда зачем было менять тренера, если ничего не перестраивать?

- Думаю, Мусаев все равно будет менять игру, просто это длительный процесс. За неделю или две ничего не поменяешь кардинально.

- Перед матчем «Зенита» с «Крыльями Советов» никто из экспертов не сомневался в победе питерцев. Почему они снова оступились?

- «Зенит» в этом сезоне пока уступает сам себе прошлогоднему. Осечек команда допускает значительно больше, чем в прошлые годы. Ну и «Крылья Советов» нужно похвалить. Понятно, что у них получилось очень удачное начало – быстрый гол. Потом они терпели, держались и завоевали ничью, хотя преимущество было у гостей большое.

- «Спартак» не смог дома переиграть «Урал», который в последнее время соперники обыгрывали без проблем. Как восприняли этот результат?

- Несмотря на все проблемы «Спартака», я ждал, что москвичи победят. Но не получилось. Хотя «Спартак» был лучше «Урала», создал больше моментов. А в целом можно сказать, что результат закономерен. Просто красно-белым не хватило какой-то раскрепощенности, разнообразия в завершающей стадии атак. Чувствовалось какое-то напряжение.

- Что происходит со «Спартаком», который за три матча не то, что не выиграл, но и не забил ни одного гола?

- Результаты пока неудачные. В двух домашних матчах все ждали шесть очков, но набрать их не получилось. Сказывается потеря Промеса. Это тот игрок, который мог независимо от партнеров создать и реализовать момент. А мог и сыграть на партнеров. Без него команда потеряла остроту, непредсказуемость в каких-то моментах, хладнокровие и нестандартные ходы. Это те качества, которыми обладает Промес.

- У ЦСКА случилась очередная ничья в матче с «Сочи». «Армейцев» так расслабил счет 2:0 или есть и друге проблемы?

- Такое ощущение, что расслабленность тут ни причем, потому что подобное происходит уже далеко не первый раз. И тренеры, и игроки об этом говорят. Они пытаются как-то решать эту проблему, но пока не получается. Доводить до победы выигранные матчи они не могут. Так что эта ничья меня не удивила. А сочинцы неплохи по составу. Они перестраиваются с приходом нового тренера, используют новый подход к игре. В предыдущих матчах они показали, что могут бороться, набирать очки. Молодцы, что не развалились после счета 0:2.

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Елена Григорьевская