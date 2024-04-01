Эксперт рассказал, почему лидеры РПЛ потеряли очки в 22 туре

В 22 туре Российской премьер-лиги, что прошёл в минувшие выходные, все три команды лиги потеряли очки. Борис Игнатьев, советский и российский тренер предположил, почему такое могло случиться.

«Во-первых, многие игроки команд ранее провели матчи за свои сборные, это отняло много сил, энергии и эмоций. Второй момент — переезды. Добираться в Москву и Санкт-Петербург многим легионерам не всегда легко и удобно, это отнимает нервы и силы», - говорит Игнатьев для «Газеты.Ру».

Напомним, что «Динамо» с третьего места в минувшем туре дома разгромно проиграло «Ростову» (1:4). «Зенит» в субботу сыграл вничью с «Крыльями Советов» в гостях (1:1), а «Краснодар» не смог удержать победу в игре в Москве с «Локомотивом» (1:1).

Положение на вершины таблицы не изменилось. «Зенит» первый, 41 балл, «Краснодар» второй, 40 баллов. «Динамо» замыкает тройку, 38 очков.