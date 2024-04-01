Песьяков: «Через пару лет «Зенит» может стать народной командой, забрав этот статус у «Спартака»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением о популярности «Спартака» и «Зенита».

По мнению футболиста, уже в ближайшие годы «Зенит» сможет отобрать у «Спартака» звание народной команды.

«Мне кажется, через пару лет «Зенит» может стать народной командой, забрав этот статус и популярность у «Спартака». Все любят болеть за команду, которая выигрывает», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» — победитель пяти последних розыгрышей чемпионата России подряд. В нынешнем сезоне «сине-бело-голубые» также возглавляют турнирную таблицу, набрав 41 очко в 21 проведённом матче.