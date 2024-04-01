Сенников: «В тройку «Локомотив» может попасть без проблем»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников выразил мнение, что «железнодорожники» способны занять третье место по итогам нынешнего розыгрыша чемпионата России.

По мнению эксперта, в своих последних матчах «красно-зелёные» показывают хорошую игру, однако ошибки мешают команде побеждать.

«Состав хороший, много игроков в сборной России. В тройку «Локомотив» может попасть без проблем», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от первого «Зенита» на восемь очков. До конца турнира командам осталось провести по девять матчей.