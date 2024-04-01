Мостовой: «Решение оставить Абаскаля — лучшая шутка от «Спартака»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о выступлениях «Спартака», который вчера, 31 марта, сыграл вничью с «Уралом» (0:0) в матче 22-го тура РПЛ.

Эксперт отметил, что несмотря на отсутствие нидерландского нападающего Квинси Промеса, «красно-белые» должны играть более результативно. Напомним, в первых трёх турах после зимней паузы «Спартак» не смог забить ни одного мяча.

«Немного удивляет, что такая атакующая команда, как «Спартак» не может забить в трёх матчах подряд после возобновления чемпионата. Как клуб может обыграть это из-за первого апреля? Решение оставить Абаскаля — уже лучшая шутка от «Спартака», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После 21 проведённого матча в текущем розыгрыше чемпионата России «Спартак», набравший 32 очка, расположился на шестом месте в турнирной таблице.