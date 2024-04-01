Леонченко похвалил «Локомотив» за игру с «Краснодаром»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о матче 22-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

По словам Леонченко, в клубе недовольны тем, какие результаты показывает «Локомотив» во второй части сезона (две ничьи и одно поражение). При этом руководитель отметил, что в матче против «Краснодара» в игре «красно-зелёных» стали заметны улучшения.

«Мы допустили ошибки, которые привели к автоголу. Но в целом по игре мы сделали шаг вперёд по сравнению с предыдущими матчами. Было много интересных моментов, достаточно подходов к чужим воротам», — цитирует Леонченко «Спорт-Экспресс».

На сегодняшний день «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 33 очка в 21 проведённом матче. От лидирующей тройки «железнодорожники» сейчас отстают на пять баллов.