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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названы сроки восстановления защитника «Локомотива» Ньямси

01 Апреля 2024 • 16:12 Комментировать

Защитник Жерзино Ньямси не сыграл за «Локомотив» в воскресном матче Российской премьер-лиги против «Краснодара» (ничья 1:1). Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», на восстановление от травмы бедра Ньямси понадобится от трёх до шести недель. При самом худшем раскладе 27-летний футболист больше не сыграет за «железнодорожников» в текущем сезоне.

Напомним, что Ньямси перебрался в «Локомотив» в зимнее трансферное окно из «Страсбурга».

На текущий момент «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Михаила Галактионова отстаёт на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Жерзино Ньямси
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16:19 · Россия. Премьер-лига
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