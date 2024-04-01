Названы сроки восстановления защитника «Локомотива» Ньямси

Защитник Жерзино Ньямси не сыграл за «Локомотив» в воскресном матче Российской премьер-лиги против «Краснодара» (ничья 1:1). Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», на восстановление от травмы бедра Ньямси понадобится от трёх до шести недель. При самом худшем раскладе 27-летний футболист больше не сыграет за «железнодорожников» в текущем сезоне.

Напомним, что Ньямси перебрался в «Локомотив» в зимнее трансферное окно из «Страсбурга».

На текущий момент «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Михаила Галактионова отстаёт на восемь очков.