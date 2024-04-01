В «Оренбурге» рассказали о доверии к Деограсии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о доверии к главному тренеру команды Давиду Деограсии.

По словам Андреева, хоть в клубе и относятся негативно к текущему турнирном положению «Оренбурга», Деограсия пользуется большим доверием со стороны руководства.

«У руководства «Оренбурга» к главному тренеру Деограсии есть высокое доверие. Если он работает, значит доверие у нас есть», — приводит слова Андреева Metaratings.

После 21 тура РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков. От зоны вылета команду Деограсии отделяют три балла.