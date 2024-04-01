Агент Дивановича: «Заим занимается в общей группе «Ахмата»

Флорин Биба, агент полузащитника «Ахмата» Заима Дивановича, сообщил, что черногорский футболист восстановился после травмы и уже тренируется в общей группе команды.

«Заим присоединился к команде и занимается в общей группе», — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний Диванович провёл за «Ахмат» девять матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Цвета своей нынешней команды черногорец защищает с января прошлого года.

На сегодняшний день грозненцы занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 21 проведённом матче. В следующем 23-м туре «Ахмат» встретится с московским «Локомотивом».