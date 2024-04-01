Широков: «Даже после пяти игр нельзя говорить, было ли решение уволить Ивича поспешным»

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

Напомним, сербский специалист был уволен после поражения от «Химок» (0:2) в Кубке России. Освободившееся место занял Мурад Мусаев.

«Даже после пяти игр нельзя говорить, было ли решение уволить Ивича поспешным. В конце можно будет подвести какие-то итоги», — цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

На сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого «Зенита» на одно очко. До конца сезона командам осталось провести по девять матчей.