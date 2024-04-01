Губерниев — о «Локомотиве»: «Молодцы, что хотя бы от поражения ушли»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче 22-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом» (1:1).

По словам журналиста, он рад тому, что прошедший тур внёс в чемпионат России больше интриги, так как многие лидеры потеряли очки.

«Я расстроен результатом любимого «Локомотива», но молодцы, что хотя бы от поражения ушли. Чем ярче будет концовка, тем интереснее чемпионат», — цитирует Губерниева Metaratings.

После 21 тура РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо», отстающее от «сине-бело-голубых» на три балла.