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Губерниев — о «Локомотиве»: «Молодцы, что хотя бы от поражения ушли»

01 Апреля 2024 • 14:52 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
07.04 16:30

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче 22-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом» (1:1).

По словам журналиста, он рад тому, что прошедший тур внёс в чемпионат России больше интриги, так как многие лидеры потеряли очки.

«Я расстроен результатом любимого «Локомотива», но молодцы, что хотя бы от поражения ушли. Чем ярче будет концовка, тем интереснее чемпионат», — цитирует Губерниева Metaratings.

После 21 тура РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо», отстающее от «сине-бело-голубых» на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
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